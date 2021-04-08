在三月下旬出乎意料的成長之後，上週新的每週申請失業救濟人數可能回落至70萬以下，並且整個復甦的經濟體都在進行更多的重新僱用。

美國勞工部定於東部時間星期四上午8:30發布其每週的新失業救濟申請報告。這是該報告預期的主要指標：

截至4月3日當週，初請失業金人數預計為68萬人，前一周為71.9萬人。

截至3月27日當週的連續請領：預計363.8萬人，上週為379.4萬人

迄今為止，每週新的失業救濟人數數據在2021年間一直在下滑，儘管相對於歷史趨勢而言仍處於較高水平。首次申請失業救濟人數為68萬，仍然與2009年3月大蕭條最嚴重時期提出的66.5萬新申請的高點持平。數據仍然令人不安，上週的新領的入數就出人意料之外地大增。

摩根大通（JPMorgan）經濟學家布魯斯·卡斯曼（Bruce Kasman）在一份報告中寫道，但總體而言，最新的請領數據「最近有所改善，自1月初以來報告的下降趨勢總體上與疫苗的分發以及新的COVID-19病例的減少相吻合。」 「最初的請領要求在最新的每週報告中確實增加了，但是定期提交給國家的四周移動平均線達到了一年多以來的最低水準。」

一系列優於預期的勞動力市場數據證實了這些趨勢。3月份的就業報告顯示，有91.6萬個工作機會重回市場，供應管理協會（ISM）製造業和服務業指數中的就業指數上個月均呈上升趨勢。二月份的職位空缺達到了兩年來的最高水準。

個別公司還宣布了重新招聘以跟上不斷成長的消費者需求的步伐，西南航空（LUV）和其他航空公司宣布了計劃召回數百名在疫情期間長期休假的飛行員。這些即將到來的旅行熱潮的跡像也對其他服務業而言是個好兆頭。

儘管如此，根據所有計劃中要求請領的人數，仍然有大量美國人失業。截至3月中旬，仍有約1820萬人申請某種形式的失業救濟金。其中包括將近1290萬美國人參加了聯邦疫情失業援助和疫情緊急失業補償計劃，其中後者為那些已用盡了常規州保險的人，提供了更多的福利。

(中時新聞網)