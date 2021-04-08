1架土耳其空軍「土耳其之星特技表演隊(Turkish Stars Display Team)的NF-5A戰機在訓練飛行時墜毀，飛行員不幸喪生。

戰機世界(FighterJetsWorld)報導，土耳其國防部表示，這架NF-5A是在中部的科尼亞(Konya)飛行，之後在14.15LT墜毀。

事故發生後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在社交媒體上的發表哀悼文，他表示已知此事，並且對飛行員與家屬感到悲痛。

土耳之星飛行隊的成立於1992年11月7日，總部就設在科尼亞，此處是第3航空總隊司令部所在。

諾斯洛普(Northrop)F-5A戰機是1959 年 7 月 30 日問世的輕型格鬥戰機，由T-38教練機演進而來，可以視為T-38的單座武裝化版本，雖然沒有航空雷達，但是可以發射短程響尾蛇飛彈與無導引火箭彈、傳統炸彈等。後續機種是加裝小型航空雷達的F-5E，改名叫虎2式(Tiger II)。

土耳其之星從成立之始，該中隊就一直操作NF-5A自由鬥士戰機(Freedom Fighter)，不過從NF-5A上有大大小小的天線來看，顯然這批戰機經過了頗大程度的更新改良。

(中時新聞網)