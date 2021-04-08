2021台灣木蘭女足聯賽今天舉辦新賽季開賽記者會，中華足協讓女足好手們享受高規格待遇，安排妝髮老師為女足球員打扮，讓她們美美亮相，球員們都覺得這樣的安排很貼心。

為了本季木蘭女足造勢，轉播單位博斯體育台出資精心拍攝形象影片，展現女足好手們對於足球的熱情與對勝利的鬥志，今天開賽記者有妝髮老師讓女足球員美美地宣傳賽季開踢，台中藍鯨隊包欣玄表示，之前也體驗過被好好打扮的感覺，「覺得這樣的安排挺不錯的，讓大家看到女足好的一面，之前球隊拍攝時也是化妝打扮，平常可是很少機會這麼弄。」

花蓮女足隊王湘惠則在妝髮老師的巧手下，不但薄施脂粉，一頭長髮也用電棒捲出浪漫的捲髮，她說：「可以不用自己搞定妝髮很方便，這樣的概念對我們幫助很多。」

今天的記者會上也讓6隊球員以走秀方式宣示對新球季的展望，將透過主客場制好好和球迷、主場城市建立連結，讓木蘭聯賽人氣可以更上層樓。

(中時 )