今天公布的最新數據顯示，亞馬遜雨林去年濫伐面積增加17%，在野火、牛隻畜牧和伐木等因素影響下，大約有相當一個薩爾瓦多國土面積的雨林消失。

亞馬遜流域9國原始林流失面積，創下2000年以來年度第三高，達到230萬公頃。

亞馬遜衛星監控計畫MAAP負責人范納（Matt Finer ）說：「2020年爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，也成了亞馬遜悲慘的一年。」

玻利維亞、厄瓜多和秘魯等國濫伐面積都改寫歷史新高，巴西也創下「另一個糟糕的一年」，原始林消失的面積超過150萬公頃。

根據馬里蘭大學提供的數據進行分析的報告顯示，僅次於巴西，原始林流失面積最多的國家分別是玻利維亞、秘魯和哥倫比亞，接下來是委內瑞拉和厄瓜多。

范納告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「亞馬遜濫伐的主要原因似乎和農業與畜牧相關。」

報告中表示，巴西濫伐的原因大多是為了蓋養牛的牧場。

(中央社)