魯閣號事故，北京台協捐款100萬人民幣。（微信公眾號截圖）

太魯閣號事故造成50死、200餘人輕重傷，引發各界慰問和關心。北京台商協會今天發布新聞稿，並捐款100萬人民幣。

北京台資企業協會表示：4月2日，台鐵「太魯閣號」列車脫軌事故造成重大人員傷亡，這一不幸消息深深地牽動著兩岸同胞的心。北京台資企業協會和北京君太百貨代表廣大在京台商台胞捐款人民幣100萬元，向事故中的遇難同胞表示沈痛的哀悼，並向遇難同胞家屬和受傷同胞表示深切的慰問！

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(中時 )