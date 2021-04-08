太魯閣號事故 北京台協捐款100萬人民幣 18:042021/04/08 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號事故 北京台協捐款100萬人民幣（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 魯閣號事故，北京台協捐款100萬人民幣。（微信公眾號截圖） 太魯閣號事故造成50死、200餘人輕重傷，引發各界慰問和關心。北京台商協會今天發布新聞稿，並捐款100萬人民幣。 北京台資企業協會表示：4月2日，台鐵「太魯閣號」列車脫軌事故造成重大人員傷亡，這一不幸消息深深地牽動著兩岸同胞的心。北京台資企業協會和北京君太百貨代表廣大在京台商台胞捐款人民幣100萬元，向事故中的遇難同胞表示沈痛的哀悼，並向遇難同胞家屬和受傷同胞表示深切的慰問！ 太魯閣號頭七樹林站鳴笛悼念 袁淳修同事不捨送別憶共識點滴 訂閱影音： 中時新聞網 監委立案調查太魯閣號事故 藍委籲查蘇貞昌、林佳龍行政疏失 太魯閣事故善款近6億 衛福部設監督委員會定期公布使用情況 (中時 ) #人民幣 #捐款 #太魯閣號事故 #100萬 #慰問 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號罹難美籍師曾教導女兒 王婉諭：全力協助家屬治喪 15:142021/04/08 社會 蔡英文稱台鐵改革109項 黃健豪嗆：改在哪裡？ 15:082021/04/08 政治 宜花東首長弔唁太魯閣號亡魂 饒慶鈴：還要我們做多少次的頭七法會？ 11:462021/04/08 政治 影》悼心碎的9時28分 台鐵線上120輛列車同步鳴笛5秒 09:192021/04/08 生活 太魯閣號事故50死 侯友宜不忍了開第一槍 03:072021/04/08 政治 太魯閣號司機奮勇殉職 黃榮村：應符合撫卹最高等級 16:482021/04/08 政治 高雄銀行捐助台鐵太魯閣號200萬元 13:402021/04/08 財經 太魯閣頭七追思家屬哭斷魂 徐榛蔚含淚為亡魂點主 16:412021/04/08 社會 太魯閣號賑災 民進黨高雄巿黨部與黨團捐百萬 15:512021/04/08 政治 太魯閣號事故 工程會：李義祥疑涉借牌轉包 09:512021/04/08 生活 高雄銀行捐助台鐵太魯閣事故200萬元 15:182021/04/08 財經 兩岸熱門新聞 大陸央視：解放軍攻台主力福建演練 任務包括斬首 - 兩岸 26歲鮮肉樂娶58歲嬤！終不敵現實離婚收場 - 兩岸 史話》搞垮蔡辰洲來證明王昇罪狀──關中傳奇（三） - 兩岸史話 - 言論 做核磁共振被「忘在艙內20分鐘」！男自行爬出見「荒唐1幕」氣炸 - 兩岸 中年男剪腳趾甲破皮 「潰爛到骨頭」 醫揭恐怖原因 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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