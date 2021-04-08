林依晨人美個性好，還擁有政大乖學歷與敬業態度，是演藝圈有名的零負評女神，不知曾幾何時，陸網更流傳一個林依晨「早起哏」，指婚後的她儼然成為好媳婦代表，還會用「林依晨時間表」幫自己計時，留言一個比一個還逗趣，例如「距離林依晨起床已經半個小時了，而我還沒睡著」。但其實陸網瘋傳的林依晨時間表錯很大。

林依晨當年以《惡作劇2吻》拿下金鐘獎最佳女主角，成為史上首位以偶像劇拿下影后的女星，之後更以《我可能不會愛你》再度封后，並在2014年嫁給了圈外男友林于超，婚後更與公婆相處融洽，堪稱事業愛情兩得意。

林依晨2014年與老公林于超甜蜜訂婚。(本報系資料照)

其實陸網更不知從什麼時候開始，瘋傳著一組林依晨時間表，指她每天早上4:30起床做家事，6:00準時向公婆請安，不少網友還會用林依晨時間表幫自己計時，寫下「還有1小時9分鐘林依晨就要醒了，可是我還沒睡」、「林依晨都已經起床6小時了，我不努力還想話嗎」等各種有趣留言。

不過陸網瘋傳的林依晨時間表其實錯很大，因為早在2016年，林依晨公公的好友、資深電影人姚經玉就曾在私人臉書上透露，林依晨公公對媳婦讚不絕口，「全家住在一起，無論拍戲到多晚，甚至凌晨，林依晨永遠6:30起來跟他道早安，然後做早餐陪他吃，並於7:30在門口恭送他上班後，才回去休息，結婚以來天天如此。」連姚經玉聽聞也忍不住大讚林依晨真是台灣碩果僅存的好媳婦！

(中時新聞網)