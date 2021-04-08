近期，一名嫁到台灣的陸籍配偶，想接與前夫所生的6歲小孩來台團聚，卻遭到政府拒絕，理由是未成年子女必須是跟台灣人所生的，不包括陸籍身份的小孩，同樣是親生，卻遭硬生生分離，猶如去年小明滯留大陸長達八九個月的事件翻版。對此事件，陸委會8日回應，教育部預計4月下旬，進行境外生的入境專案，前婚陸籍生子女，可透過教育部專案許可入境。

陸委會副主委邱垂正8日表示，新冠疫情爆發以來，政府實施邊境管制措施，陸配本身及其子女申請入境，自去年7月開始，已放寬，針對陸配前婚子女來台就學的部分，教育部預計4月下旬，進行境外生的入境專案，陸籍前婚生子女，可透過教育部專案許可入境，並稱，政府每一次的邊境管力調整，均會視疫情持續評估，人道探親的措施，將分階段提出處理措施。

不過，本報記者追問，該名陸配媽媽表示，曾有打電話向陸委會求助，但得到答覆卻是，陸委會建議寫信陳情，疑似有踢皮球的狀況，邱垂正回應，並不知道這個個案打給誰，若有資訊提供，陸委會將再來協助、了解，從其他角度協助，並稱，過去有許多通案，基於防疫還有許多的難處，但針對個案個角度，陸委會也想了解有無協助的空間。

(中時 )