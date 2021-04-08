人氣新景點烏溪遊憩廊道緊鄰的道路龜裂，王惠美當場承諾補助改善。（吳敏菁攝）

烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園啟用後，彰化多了一處河濱公園，人潮變多了，不少人卻驚訝，緊鄰大馬路卻龜裂得厲害，和美鎮公所評估改善經費需1026萬元，已爭取第三河川局補助460萬元，彰化縣長王惠美8日前往視察，當場承諾補助500萬元。

烏溪堤防水岸遊憩廊道第一期工程親子公園及約自行車道啟用後，吸引不少親子前來體驗溜滑梯，騎自行車，成了新興景點，對比之下，緊鄰大馬路卻破損嚴重。

地方指出，烏溪嘉寶潭堤防及中寮堤防水防道路，從線東路東南延伸2公里止，寬約9公尺，已久失修發生沉陷，在重車碾壓鋪面損壞，影響行車安全。

彰化縣長王惠美前往視察，和美公所進行簡報，說明改善經費約需1026萬元，已向第三河川局爭取補助460萬元，希望縣府也能夠補助，讓整體環境煥然一新，地方議員林庚壬、王國忠、賴清美、尤瑞春、林宗翰議員服務處主任王傳旺等都前往關心。

王惠美表示，烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園及自行車道落成後，附近整理得很完善，吸引很多人進出，當場應允補助500萬元，期盼能一舉解決工程經費問題，不足部分再由公所自行負擔。

王惠美也指出，地方反映，要規範摩托車與卡車爭道，請公所列入設計考量，儘速在6月完工，讓鄉親更加安全。

(中時 )