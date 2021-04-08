skmpark將在2022年農曆年前開幕，目標要成為南台灣第1的Outlet。（新光三越提供）

skmpark將在2022年農曆年前開幕，目標要成為南台灣第1的Outlet。（新光三越提供）

台灣Outlet市場規模超過300億元，未來錢景看好，百貨龍頭新光三越今（8日）宣布發展新事業，跨足台灣Outlet市場，將把2.6萬坪的高雄草衙道購物中心規畫成全新型態的國際級生活複合式Outlet「skmpark」首店，預計2022年農曆年前開幕，1年營業額不包含遊樂園要達50億元，目標要成為南台灣第一的Outlet。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽和草衙道購物中心副董事長吳昕昌對於新光三越跨足Outlet市場感到興奮，吳昕陽表示，去年新光三越年營收807億元創新高，今年第1季業績超越預定目標，較無疫情的2019年更成長15％，除了2月發布2022年第4季前進台北東區開Diamond Towers，如今再宣布成立skmpark是新光三越轉型重要的里程碑。

為skmpark負責招商、設計、行銷、協助經營和管理的TOC Consulting國際團隊，開發Outlet經驗超過20年，近期合作的亞洲集團包括2018年日本永旺集團在廣島的「THE OUTLETS HIROSHIMA」、2019年泰國泰盛集團在曼谷的「Central Village」。

吳昕昌表示，與TOC經過1年研究，期望打造南台灣好逛、好玩的Outlet，目前已開始招商，預計超過220間店中，包含精品、輕奢、運動休閒、家用、兒童等，國際品牌全年折扣3至65折，是「真Outlet」，美食廣場有30多個餐飲品牌，餐廳和咖啡廳超過20家，一線精品部分都會努力爭取，預計超過10家精品進駐，草衙道購物中心原有品牌願意做Outlet的也會留下來。

草衙道購物中心有全球唯一的戶外卡丁車賽道和遊樂園，與健身中心、保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場等娛樂休閒設施，2019年來客550萬人次，去年業績27億元，零售占50％、餐飲占32％、娛樂占18％。

由於鄰近高雄國際機場、國道一號、高鐵、高捷，具有地域優勢，鎖定嘉義、台南、高雄、屏東開車一個小時的消費者，預計skmpark 2022年開幕後，不包含遊樂園，1年目標業績50億元，來客至少700萬，上看800萬，Outlet購物、生活體驗面積占65％，餐飲美食面積占15至20％、休憩娛樂20至25％。籃球場和溜冰場會調整，零售面積從40％增為65％；業績占比是零售70％、餐飲20％、娛樂10％。

TOC總經理毛顯國分析，高雄現有16個百貨、購物中心、Ourlet，還有7個在規畫中，目前總業績規模520億元。全台現有5個大型Outlet包含華泰名品城、林口和台中三井Outlet、麗寶Outlet、義大Outlet等目前市場規模超過300億元。

(中時 )