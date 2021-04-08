台南老爺行旅第十五號展覽「生活旅人」城市光影遊戲主題房—光影4人房，每晚5200元起＋10％。（台南老爺行旅提供）

台南老爺行旅推出新力印章主題展─《城市踩印I_巷弄生活》及《城市踩印II_時代產業》。（台南老爺行旅提供）

疫情衝擊全球旅遊習性，島嶼探索已成為旅行日常。台南老爺行旅以「生活」為題，打造主題策展「生活旅人」，與5位不同領域的藝術家合作，探索街區、產業、信仰、藝術等面向背後的個人情感連結或文化故事，而4月10日起推出展覽主題房「城市光影遊戲」及「城市代言人」。

4月10日起至8月29日推出展覽主題房，主題房「城市光影遊戲」運用皮影搬戲的光影美學演繹時代經典，空間內特製的大型塗鴉牆及抱枕牆，讓旅人回憶童年的抱枕大戰，感受老城印花的精彩；「城市代言人」大膽實驗印花的各種可能，首創獨家光柵蓋印裝置、圖章紋身及個人DIY風格明信片蓋印體驗，顛覆旅人對於傳統印章的想像。

由台南新銳設計師楊育維及陳豪恩攜手仁美商標首創全台獨家「仁美商標主題展—《神遊織都》」，本次展覽即是運用其精湛的織造技術，將源自府城生活中的神祉信仰及其背後的造神工藝為靈感，探索藏存於宮廟內的神祇及相關產業鏈，轉譯成當代視覺元素，詮釋出其背後的歷史價值與文化美學。

台南老爺行旅繼2019年推出「城市踩印系列計畫─首發作品《臺南踩印》」頻獲獎項肯定後，持續攜手擅長插畫繪製的湯士賢及建築設計師黃高樁，運用新力印章的技術，藉由湯士賢觀察台南日常所繪製的日常映畫，再度集結臺南、宜蘭、臺東3地共400顆獨具標誌性的圖像印章及插畫，推出新力印章主題展─《城市踩印I_巷弄生活》及《城市踩印II_時代產業》。

​三度攜手臺南新藝獎推出展外展「浪漫主義的日常生活地理學- 2021」，由本屆策展人吳介祥，邀請到專注攝影、繪畫的林文藻，從其日常生活中的場域、空間、聲音出發，將生活與藝術進行感性堆疊與連結後，勾勒出獨屬自己的生活色彩地圖。

「生活旅人」主題展，即日起至8月29日於台南老爺行旅6789 Gallery展出；呼應展覽主題「放慢腳步，走入生活」概念，更特別規劃與MUJI無印良品打造「尋找台南生活旅人」系列主題活動，4月16日起凡前往展覽活動官網並分享「你最喜歡的台南旅行相片」，將有機會獲得MUJI無印良品或老爺住宿券等好禮。

(中時 )