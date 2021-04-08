台鐵408車次太魯閣號2日發生重大傷亡事故，金管會保險局主秘蔡火炎8日公布最新保險理賠統計，這次事故的理賠項目包括鐵路旅客運送責任險、涉案工程車強制險、旅客信用卡綜合保險，以及旅客人身保險理賠，總理賠金額累計達7.8億元。

金管會統計至2021年4月8日，在產險部份有三塊：

一、由國泰世紀產險承保鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任每一人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，預估給付金額為2億元。

二、涉案工程車是由明台產險承保強制汽車責任保險，每一人死亡200萬元、失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1.4億元。

三、產險公司查得傷亡名中有9位乘客以用支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾1.5億元，其餘持續確認中。

在人身保險部份，已知為保險公司保戶計217名，其中身故者45名，經產、壽險公會彙整預估總賠付金額逾2.9億元，另受傷者因尚待後續治療，理賠金額現階段尚難預估。

(工商 )