《印度斯坦時報》（Hindustan Times）7日報導，印度海軍內部已做出決定，將未來造艦計畫改以潛艦為優先，預計建造高達24艘潛艦。這代表印度一定程度上放棄和中國大陸在制海權（sea control）爭奪上「硬碰硬」，改用海洋拒止（sea denial）對策，遏止後者迅速擴張的海軍戰力。

根據報導，印度海軍將向國防部「國防武獲委員會」（Defence Acquisition Committee）提交造艦計畫，尋求建造6艘核子動力攻擊潛艦和18艘柴電動力攻擊潛艦，後者同時也會搭載絕氣推進（AIP）系統，加強續戰能力。這將讓印度目前1艘核子動力（租借自俄羅斯的「鯊魚II級」潛艦「神輪號」）和15艘柴電動力的攻擊潛艦戰力擴增1.5倍。

由於潛艦無法實際在水面「控制」海洋，只能讓其他國家無法自由使用相關海域，加上先前傳出印度將暫緩建造第3艘航空母艦，讓外界認為，這代表印度不希望以水面戰力和中國大陸「硬碰硬」，而是用潛艦配合南海至印度洋間的狹窄水道，採取較經濟且有效的手段，讓中國大陸海軍無法在印度洋上自由行動。

《印度斯坦時報》表示，印度的戰略盟友法國，已同意雙方聯合研製新核子動力攻擊潛艦，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於5月參與歐印峰會時，與法國總統馬克宏商討相關事宜。該報先前指出，印度擁有美國、俄羅斯、法國等3個可共同研製潛艦的夥伴，但美國對機敏技術轉移規定嚴格、與俄國合作則可能遭美國制裁，因此長期與印度有國防合作關係的法國，是最適合的合作對象。

(中時新聞網)