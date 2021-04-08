富邦悍將強打蔣智賢昨日9下代打，因為積極跑壘而被絆倒重摔摔傷到肩膀，當下無法自行起身，由擔架抬退場。總教練洪一中透露是肩膀挫傷，目前下二軍至少要休10天，其實球員跑壘而受傷的例子不少，洪一中與中信兄弟總教練林威助都有慘痛經驗。

蔣智賢因為肩膀傷勢先下二軍，富邦悍將升上新秀莊韋恩，賽前洪總透露他是肩膀挫傷，過去他在球員時期也曾經因為跑壘撞到肩膀，「那真的會痛到手舉不起來，我也曾經有過，休息了至少半個月。」

兄弟總教練林威助賽前也關心蔣智賢傷勢，聽聞他是肩膀挫傷也希望他好好休養，因為他也曾有慘痛經驗，「2007年我也曾經因為這樣受傷，原本要衝二壘，外野接到要回傳一壘，我要往回跑，但當時一壘手在路線上，我要繞過他撲壘時受傷，隔天手就舉不起來。」

林威助透露一開始都吃止痛藥上場，之後檢查後是關節唇破裂，一定要開刀，後來打了一根鋼釘在裡面，當年他正值生涯巔峰，因為跑壘受傷後成績因此下滑，「當時的確因為受傷很在意，不過比賽情況不能不撲壘，所以只要不要傷到關節唇就算還好，不然一定要手術。」

(中時 )