中華電信今(8)日宣布，與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區中華電信成功大樓，並與各領域廠商合作發展5G AIoT應用與服務。此外，中華電信集團子公司中華系統整合偕同佐臻公司、金屬中心、資策會及智慧眼鏡協會，為成立「XR智慧空間共創基地生態系」進行啟用儀式，同時，中華系統整合並與佐臻公司簽訂總代理合約，共同宣布國內5G AIoT垂直應用落地成功大樓。

中華電信除積極投入亞洲新灣區5G AIoT創新園資通訊基礎設施、雲端機房以及5G網路建設，更以整個中華電信集團的能量投入人力研發產品、提供解決方案。並與雲端平台商、SI系統整合商、終端設備商及垂直應用服務商等分組對接，實踐快速整合各領域廠商落地高雄。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信自5G率先開台後，持續積極拓展產官學合作，加速5G創新應用智慧升級。展望2021年，中華電信將以『5G與轉型』做為雙軌策略主軸，致力加速5G建設、發展5G企業專網及相關智慧應用。同時，身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一，中華電信今天宣布正式進駐成功大樓，成為高雄亞洲新灣區第一家5G AIoT垂直應用落地場域。」

高雄市長陳其邁表示：「亞洲新灣區是大南方計畫的重要一環，是國家級園區建置計畫，讓高雄轉型為科技智慧城市，成為台灣發展的新門戶。自去年11月宣布『5G AIoT國際大聯盟』正式成軍後，中華電信率先表達投資意願，後續也積極與高雄市政府商討進駐事宜。今天相當高興能見證中華電信帶領廠商夥伴正式進駐高雄亞灣區。相信透過中華電信強大的資通訊能力以及運用高雄海、空雙港優勢，必定能推動高雄數位轉型，加速高雄邁向5G極速智慧港灣城市。」

今日，中華系統整合、佐臻公司、金屬工業研究發展中心、資策會地方創生服務處及台灣智慧眼鏡產業協會將於成功大樓成立「XR智慧空間共創基地生態系」，整合佐臻之智慧空間方案與資策會之XR技術能量以及數位轉型顧問服務，並搭配AR+AI相關教育訓練服務，率先在高雄建構XR智慧空間應用生態系，並推進場域端的數位轉型。同時邀請金屬中心、智慧眼鏡協會成為跨域應用的一大助力，以智慧文創、智慧港灣、智慧工廠為實證場域，結合高雄在地系統整合業者與數位內容業者，共創標竿實證案例。

此外，中華系統整合並與台灣智慧眼鏡領導先驅-佐臻公司簽訂總代理合約，雙方承諾攜手以台灣市場為基礎，在後疫情時代各行業領域的5G、XR與AIoT等跨領域垂直應用場域，促成智慧眼鏡及其整合服務應用的大規模落地與創造商業價值，實現完整XR聯盟生態圈，打造垂直整合價值鏈，並積極佈局海外，拓展國際市場。

中華電信以集團能量參與高雄5G AIoT創新園區之發展，協同產官學共31家夥伴，在5G和物聯網上啟動廣泛合作。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

中華電信以集團能量參與高雄5G AIoT創新園區發展，同時由集團子公司中華系統整合在高雄開始招募人力，提供在地就業機會。並與台灣微軟(Microsoft)、台灣思科(Cisco)、台灣愛普生(EPSON)以及國內廠商中光電、方兔工作室、台灣智慧眼鏡產業協會、佐臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、金屬工業研究發展中心、品臻、美商寶蘊凌科、紅然、高雄榮總研創中心、財團法人資策會、雅匠科技、雲達科技、雲鼎數位科技、達明機器人、愛實境、銀創雲端科技、緯創資通、緯謙科技、耀登科技、AECOM、輝創電子、Wise Ocean、工研院、高雄科技大學等31家產官學夥伴合作，在5G和物聯網上啟動廣泛合作，從智慧城市、製造業的封裝及測試、OEM/ODM及機械領域等，全面強化南台灣的潛力，透過物聯網資料平台，混合實境、自主移動機器人(AMR)、物聯網遠端監控、流程自動化等導入，未來化工、扣件以及機械等產業將加速轉型，共同進駐高雄亞灣區，一起前進5G AIoT的藍海市場。

(科技)