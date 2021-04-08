嘉義市長黃敏惠、阿管處長洪維新肯定觀光餐飲業店家推動台語文文化觀光。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、阿管處長洪維新與餐旅業店家期待推動台語文文化拚觀光。（廖素慧攝）

嘉義市9家觀光餐飲業者推廣臺語文文化觀光，設計臺語文菜單、店家識別標誌，希望打造臺文觀光城市，增強旅客來嘉義旅行的黏著度，市長黃敏惠、交通部觀光局阿里山國家風景管理處長洪維新肯定業者的發展在地觀光的創意及用心。

黃敏惠表示，國際對臺灣、嘉義市的觀光旅遊越來越感興趣，已是熱搜的亮點，美食尤其最有名，235區域觀光圈在地種子林佳慧設計製作台語文菜單、地圖，結合更多在地業者及多方面的資源，共同用美食推動臺語文的文化觀光，讓遊客來嘉義市吃到不同滋味的美食，會想要一來再來。

洪維新表示，阿管處與嘉義的商圈業者合作「臺味佇嘉」計畫，藉由推動嘉義在地臺語文的文化，以母語文化鏈結產業觀光，讓遊客從不同角度認識嘉義市，開發新的旅遊體驗，以期吸引更多旅客留宿嘉義市及大阿里山區。

林佳慧說，嘉義有豐富的山產海味，有濃厚的在地味，去年621日環食有30萬人湧入嘉義市，他們也是為了美食小吃來嘉，她在國際媒體介紹嘉義美食時全程說臺語，未來要推廣用臺語文跟國內外旅客互動、交流，希望嘉義市成為臺語文觀光城市。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗說，他鼓勵店家及員工用臺語文跟顧客交談、互動，帶入在地文化，希望藉由這次「臺味佇嘉」計畫，創造嘉義不同的觀光體驗、形象與特色。

此次有半畝田北方麵食館、品安豆花、秘書店Meet store、林聰明沙鍋魚頭、劉里長雞肉飯、樂檸短褲餐廳、黃記涼麵、新臺灣餅舖、純情專賣所等店家預計4月底完成臺語文菜單、店家識別等設計。

(中時 )