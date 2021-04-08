立法院衛環委員會於今天審查《勞工職業災害保險及保護法草案》，其中關鍵的費率條文，工傷協會呼籲，職災費率應當調漲至5％，呼籲立法委員應當具體提出費率的對案，面對職災勞工實際照顧需求的項目、金額、人口數，來要求勞動部重新精算、公開說明。

立委林淑芬、賴香伶呼應「懲罰性費率」訴求，針對重大工安累犯、違反職安法令企業加重實績費率，工傷協會批評，勞動部現場仍模糊以對，對於現行0.2％職災費率毫不動搖。

工傷協會指出，若依照行政院草案，要將職災保險基金用於預防與重建法人經費，更應將職災保費視為強制雇主提列的職業安全成本。工傷協會進一步主張，企業主依職安法應有的各項責任及其執行結果，要作為職災保險費率參考依據，做得好保費低，做不好保費高，在職安法罰款之外，以職災保費來懲罰工安累犯。

工傷協會作為20年前推動「職業災害勞工保護法」立法的本意，就是在漏洞百出的制度下，以特別法的位階來承接所有勞動者，自無理由排除家庭看護移工；至於未加保職災勞工照顧，更應適用於受僱事實的全體勞工；主張無工作許可、或從事許可外工作、或逾期居留移工，既有受僱事實就不該有差別待遇，一旦發生職災即直接給予保障，並對違法雇主代位求償。

工傷協會提及，台灣職業病人口嚴重受到低估，職安署鄒子廉署長在4月7日答詢中堅稱職業病在1000多名申請案件中，給付率已達7成，卻無法回應，在這1000多人以外的職業病黑數，勞動部將如何調查保障？

工傷協會指出，針對職災醫療給付，行政院草案維持現行勞保規定，職災勞工退保一年後就不再具備請領醫療給付資格，在缺乏追蹤調查之下，或因舉證困難、或潛伏期過長，等到退休以後才確立職業病身分、或退保後才發病，化療、標靶藥物等龐大醫療支出，都不在職災醫療給付範圍；中高齡職災勞工、喪失工作能力的工傷者們，無論是屆齡退休或提前退出職場，仍要持續醫療復健，卻沒有職災保險的支持。

(中時 )