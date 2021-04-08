有鑑於近來六都或鄰近縣市發生多起工安意外，因應今年中央通動營造業減災加強年計畫，加上近年苗栗縣政府戮力招商引資，吸引台商回流投資，促進在地廠商擴廠加值生產，縣府加強輔導中小企業工廠環境改善，提升職場工作安全，保障勞工生命健康財產。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，依據勞動部資料顯示，2019年營造業職災死亡人數168人，去年降至142人，分析主要原因，包括前瞻計畫等重大公共工程陸續展開，台商回流投資，全國建案開工量大幅增加，部分工程因安全衛生設施欠缺及管理不良，導致重大職災案件增加。

早在2016年勞青處成立後，推出「補助地方政府參與中小企業工作環境改善計畫」，聘請在地產業界專家、學者或已退休的工安達人等，籌組「職業安全衛生輔導團」，針對製造業的中小企業以到廠服務方式實地輔導。

彭德俊說明，前年輔導團對縣內219家工廠進行輔導，其中有104家需改善追蹤，去年輔導團持續對轄內事業單位共有230家進行輔導，也針對其中117家持續追蹤輔導改善。

勞青處勞資關係科長李明芳表示，每年輔導團平均視察200家廠商，其中多以高空作業注意事項、進場安全辨識等問題給予輔導改善。

去年則輔導並成功結合竹南、頭份工業區近20家大小企業籌組「職業安全衛生輔導團」，成為縣內第1個職業安全衛生家族。彭德俊說，安全衛生家族參照日本蒲公英計畫，由核心企業擔任領頭羊的角色，以「大廠代小廠」的方式，協助工安思維較弱的中小企業，共同強化職業安全衛生相關設備，提升雇主及勞工職業安全衛生文化，以及工安減災觀念。

(中時 )