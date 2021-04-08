國際紙漿價格近期飆漲，讓國內衛生紙售價蠢蠢欲動。申辦僅需10分鐘驗證、購卡、快速開通的亞太電信數位門市，即日起針對新申辦/攜碼用戶，推出4G月租199 / 299元限時方案，約期12個月，分別享21Mbps/不限速上網吃到飽，網外及市話每月贈送20分鐘及299分鐘優惠！

亞太電信數位門市不僅推出4G月租199 / 299元限時方案，同時再加贈好禮，提供民生必需品衛生紙、AIWA 電飯盒、1000元大潤發提貨券、AIWA 黏塵除毛球機、GPLUS 小月亮多功能藍芽喇叭等多元品項供選擇，最高贈送15串一年份衛生紙，在衛生紙漲價前與消費者一起抗漲守荷包。

數位門市限時方案資費表。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

亞太電信數位門市自2019年起，不斷優化服務，跨界攜手萊爾富、全家便利商店，提供用戶10分鐘內快速完成線上數位門市下單，線下於超商進行身分認證、購卡、取卡的一條龍服務，從線上延伸到線下超過5,000間實體據點，打造全台便民的電信電商生態圈，2020年數位門市有效用戶數年增17%。

(科技)