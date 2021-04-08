淡海輕軌藍海線日前風光通車，然而輕軌漁人碼頭站、海洋科技大學站周圍行人穿越道秒數設計不良，行人常穿越不及，擔憂發生車禍意外，新北市議員鄭宇恩接獲民眾陳情緊急詢問；交通局回應，將與捷運公司協商微調，針對海洋科技大學站前路口，設置行人兩段式穿越號誌。

「要行人玩命！」新北市議員鄭宇恩指出，輕軌海洋科技大學站，位在路中央的輕軌站，左右兩側各有3線車道，路幅至少有30公尺，此路口的行人穿越時間，卻只有短短的27秒，年輕人還能小跑步通過，但對長輩來說，過馬路就是拿生命開玩笑，對行人來說極為不友善。

鄭宇恩補充，此外，在輕軌漁人碼頭站，藍海線一期在中正路二段51巷前轉入漁人碼頭，現在車輛自漁人碼頭駛出，遇到的第一個路口有長達90秒的綠燈，但到匯入中正路二段時，受到輕軌影響，綠燈秒數剩下25秒，行人穿越剩下20秒，早上漁民及港內店家進出，和假日遊客出遊都會回堵。

鄭宇恩說，因為問題涉及人身安全，服務處緊急向相關單位詢問，未料交通局、捷運局都回應是對方業務，令她質疑市府互踢皮球，再者交通局回應，民眾海洋科技大樓站要「兩段式」，令人不解。

交通局回應，輕軌漁人碼頭站、海洋科技大學站近期都將與捷運公司微調行人通行秒數可行性。針對海洋科技大學站前路口，目前規劃週期為90秒，跨濱海路路寬約40公尺(輕軌站體佔寬18公尺)，行人通行秒數27秒，可供行人兩段式穿越，後續將與捷運公司研商增加行人兩段式穿越標誌，或調整週期可行性。

(中時 )