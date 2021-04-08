2020年白沙屯媽祖徒步進香活動，因疫情延期舉辦，出發之日信眾擠爆拱天宮外，熱情迎接媽祖。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月11日出發，依照習俗出發前3天拱天宮舉辦放頭旗儀式，正式揭開進香活動序幕，圖為資料照片。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

2021年白沙屯媽祖徒步進香活動，報名人數創新高紀錄，圖為信眾依循工作人員指示，前往辦公室繳費報名。（巫靜婷攝）

2021年白沙屯媽祖徒步進香活動，報名人數創新高紀錄，進香服不夠發，一度暫停受理報名，拱天宮趕緊補貨後恢復報名。（巫靜婷攝）

苗栗通霄白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香活動，將於4月11日出發，圖為往年白沙屯媽祖抵達朝天宮進火，信眾擠爆朝天宮的盛況。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯媽祖進香活動將於4月11日深夜出發，依照習俗，媽祖起駕出發前3天，拱天宮舉行「放頭旗」儀式，為進香揭開序幕。此外，8日也是受理進香報名的最後1天，拱天宮總幹事陳春發指出，今年報名人數超乎預期，總報名人數突破7.8萬人，創新高紀錄，遵守防疫規定，進香客務必全程佩帶口罩。

國家重要無形文化活動資產「白沙屯媽祖徒步進香」，今年將於4月11日深夜起駕，8天7夜進香之旅，預計4月16日到北港、進火，19日回到拱天宮，返程2天恰逢周末假日，40小時要走200公里極具挑戰，吸引沒辦法請長假的信眾參加，因此預估返程人數將超越目前報名人數，場面更壯觀。

依據習俗，拱天宮8日深夜11時30分舉行「放頭旗」儀式，代表媽祖調兵遣將，並召告四方為年度進香揭開序幕，民眾除了會將進香旗請回拱天宮「過爐」，白沙屯居民也會於傍晚準備飯菜，持進香旗回拱天宮「犒軍」3天，要參加往北港進香的香燈腳則須吃早齋3天，進香沿途沒有特別要求葷素。

拱天宮指出，今年報名進香的人數超乎預期，打破去年5.5萬人紀錄，含遊覽車人數共有超過7.8萬人報名，創歷史新高，因為進香服不夠發，除了曾暫停報名補貨，後期實在沒貨了，也調降報名費只發其他配件。沒拿到進香服的信眾不減興致，興奮表示就算只拿到臂章、帽子也很開心。

陳春發表示，進香人數逐年成長，今年增加最快，不過疫情尚未完全結束，防疫仍配合中央規定，宣導信眾全程佩戴口罩，不鼓勵鑽轎底，隊伍盡量分流、減少群聚，途中用餐採取「分食不共食」，建議發便當，不要煮大鍋菜讓民眾自己拿，另外，廟方已安排消毒志工團，凡進香隊伍走過之處都會消毒。

(中時 )