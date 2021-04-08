桃園市長鄭文燦8日到華航園區關懷機組員的身心情況，並與華航機組員代表座談，聽取員工心聲。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦8日到華航園區關懷機組員的身心情況，並與華航機組員代表座談，聽取員工心聲。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦8日到華航園區關懷機組員的身心情況，並與華航機組員代表座談，聽取員工心聲，針對機組員代表所提出目前在檢疫執行所生的問題，他表示，會向民航局與疾管局提出協助，保障機組員身心健康。

鄭文燦表示，機組員站在防疫的第一線，要減少健康狀況的風險，目前機組員在執飛後需要5天的居家檢疫與9天的自主健康管理的加強版，因為加強版有很多的禁止事項，包括就醫的權益都受到影響，我們會進行實際清況的了解，讓機組員在居家檢疫與自主健康管理期間，身心都能得到保護，他們所提出的問題需要民航局與疾管局提出協助，市府也會據實來反應。

他指出，在新的加強版檢疫規定實施後，機組員完全配合中央流行疫情指揮中心的規定，在這一個多月來機組員有8000多次的檢疫，全部都是陰性，而加強版的規定中也一些模糊地帶，有需要採取正面表列的方式，來做檢討。對於單日來回執飛的機組員的（檢疫）管理方式，還有討論的空間。

鄭文燦強調，目前中央流行疫情指揮中心已經宣布，機組人員與第一線的航空作業人員可以開始施打新冠疫苗，初步統計適合的人員約有3萬人，主要還是集中在桃園，這部份已有機組員代表建議，可以把人員造冊，然後在責任醫院施打，這部份我們還要與民航局、疾管局來討論，也希望機組員在施打完疫苗後的防疫規定，可以再調整，讓在符合防疫規定與機組員的身心健康，能夠達到平衡。

(中時 )