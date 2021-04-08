品豐大中華證券公司捐贈復康巴士，協助身心障礙者就醫更便利。（台中市政府提供）

品豐大中華證券投資顧問股份有限公司，8日捐贈台中市政府1輛小型復康巴士，由社會局長彭懷真代表受贈。彭懷真表示，業者希望捐贈全國22個縣市復康巴士，台中市這輛是業者捐贈的第5輛；感謝企業發揮愛心關懷社會，為社會增添溫暖，鼓勵更多身心障礙者走出家門。

彭懷真說，為幫助更多身心障礙者，市府除充實硬體設施外，也鼓勵身心障礙者藉由社會參與，讓他們的想法與潛能可以被社會看見與實現，這些社會福利服務都需要公私部門合力推動；希望未來有更多民間企業跟市府合作，一起把愛心化為維護身心障礙者權益的具體行動。

社會局表示，品豐大中華證券公司董事長蔡彰鍠，曾獲中華民國第5屆十大潛力企業「金炬獎」，因過去曾目睹大樓發生火警時，長者乘坐輪椅行動不便，因此從2019年12月起陸續捐贈復康巴士給各縣市，協助身心障礙者就醫更便利。

社會局強調，台中市有12萬7000多名身心障礙者，275輛復康巴士一年出動超過89萬趟次，共服務4萬9279位身心障礙者。每輛復康巴士都有重要的使命，載送身障朋友安全到達目的地；隨著車齡逐年提高，必須投入新車、淘汰舊車，感謝社會各界共同關心身心障礙者的需求，如「及時雨」捐贈復康巴士。

(中時 )