每個人經營感情的方式大不相同，有人熱情如火，恨不得把自己全數奉獻給另一半，也有人謹慎慢熟，偏愛細水長流的戀愛關係，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男女面對愛情相當謹慎，在接受一段感情之前，會有諸多考慮，不過一旦愛上就會想和對方相守一生，久處不厭。

巨蟹座：

巨蟹座的人對感情謹慎慢熟，自我保護意識強烈，不過只要他們決定愛上，之前所顧慮的一切就不再是問題，他們不但會越愛越深，還能做到專注癡情，不會輕易變心，加上巨蟹座責任心重，對於自己的戀情有負責到底的堅定使命。

天秤座：

天秤座的人在確定一段戀愛關係之前，十分謹慎慢熟，需要足夠長的時間和熱情才能融化他們內心的銅牆鐵壁，不過他們只要確定自己的心意，就會越來越執著癡情，也會從原本的被動態度轉為積極主動，只要另一半真心不動搖，他們就能愛得足夠長久。

金牛座：

金牛座的愛情很務實，也許沒有所謂的一見鍾情，但他們信奉，唯有細水長流、謹慎慢熟的培養感情，才能收穫一段真摯長久的愛情，一旦慢熟又羞於表達的他們選擇愛上，往往是很認真專一和執著的。

(中時新聞網)