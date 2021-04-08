綠光劇團重現1997音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，歌舞都再升級。（鄧博仁攝）

綠光劇團重現1997音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，歌舞都再升級。（鄧博仁攝）

婚姻大事該聽誰的好？綠光劇團重現1997音樂劇《結婚！結昏？辦桌》，以巧妙的旋轉舞台，轉換婚姻新人台前、台後的甜蜜幸福與磨合過程。

編導羅北安表示，這部作品是來自他自己以及周遭朋友的生命故事，「每個人從愛情到要步入婚姻，一定都會有一些猶疑和各種問號產生，這部作品算是全是我自己和別人的經驗。」羅北安表示，婚姻都需要經過磨合，「這齣戲想表達，結婚不只是兩個人的事情，而是兩個家庭的結婚。」

《結婚！結昏？辦桌》故事描述一對新人，男方父母離異，女方父親愛賭博又風流，兩個新人帶著不同的成長背景，要結為連理，在婚禮現場，還有綜藝團和總鋪師故事，讓觀眾笑淚交織。

這次重演的舞台是設計成旋轉舞台，羅北安表示，有許多橋段在婚禮後台發生，「這樣的婚禮現場，有各種『酷刑』在整新郎新娘，還有雙方家庭觀念上需要磨合的地方。」劇中有無法說愛的媽媽，想跟家人討愛的姊妹等性格鮮明的角色刻畫。

演出將從4月9日至18日在台北城市舞台、5月7日至9日在台北國家戲劇院，6月中旬至7月到台中國家歌劇院及高雄至德堂演出。

(中時 )