麗豐-KY（4137）受惠品牌推廣產品銷售、展店招商與醫美通路貢獻等三大策略發揮效益，自結3月合併營收4.16億元、第一季合併營收11.08億元，年增率分別達41％、69％，法人看好該公司今年營收將重返成長力道。

麗豐表示，旗下主營美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」今年首季加盟店數淨增加71家，加上優化台灣及東南亞加盟店的營運體質，目前全球總加盟店數達到歷史新高的4,837家；同時，在「克麗緹娜」單店營收銷售表現維持穩定成長趨勢下，廣泛推動線上與線下品牌雙向傳播策略也進一步提升加盟店的向心力，雙雙推進麗豐集團今年3月及第一季營收年增率4成以上的重要關鍵。

利多不斷的麗豐，除了「克麗緹娜」美容連鎖加盟店的銷售表現重回過往水準外，經典護理系列童妍精粹液也重磅登場於二岸三地正式上架，短短一周期間已熱銷超過十萬瓶、供不應求，目前童妍精粹液不只一舉奪得有美妝奧斯卡之稱的法國維多利亞美妝大賞中的頂級創新獎，更入圍英國純美獎final list等等的多項國際大獎的肯定，同時還取得全球首屈一指的權威高檔女性時尚雜誌《ELLE》中國美妝之星年度大獎-童顏再現青春獎等，預期將有助於業績成長。

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