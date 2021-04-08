郭麒麟、宋軼主演《贅婿》熱映，女主角宋軼有著「精靈系女神」美譽，日前她接受LiTV線上影視訪問，聊到自己保持好氣色秘訣，除了飲食健康外，就是對工作保持真摯熱愛的心，因過去演過多部話劇，有著豐富戲劇經驗，難免遇到類似角色，會放空或新鮮感降低，她認為這是成長的開始，機械與套路式表演絕對不可取，必須要有更好的鍛鍊，以減肥舉例「當來到理想數字時還想再往下，困難度就會提高，具備正能量去克服，你的態度就會更寬廣！」

聊到自己的理想型，宋軼表示：「本質一定要孝順善良，我欣賞成熟穩重型的男生！」，由於工作滿檔，目前有時間談戀愛嗎？宋軼則說：「時間絕對是可以擠出來的！可惜我有這個時間，卻沒有那個他！」，完全不矯情，落落大方回應戀愛習題，自然不做作，難怪宋軼成為大家心目中的完美對象！至於說到「贅婿」裡的婚姻觀，她接受夫妻世界是「男主內，女主外」的模式嗎？宋軼則表示形式不重要，重要是「適合」二字，「兩人相處貴在彼此都能開心，沒有必要按照別人的方式生活。」

因《贅婿》帶動美食皮蛋，宋軼分享之前拍攝《愛的理想生活》特別學了幾道菜，因為平常工作多，因此很少下廚，就基本菜色還行。宋軼說。至今尚未來過台灣，面對身邊朋友聊到台灣的鳳梨酥、牛肉乾等小吃，還有很好逛的特色夜市，都讓宋軼對來台灣充滿期待，有機會一定造訪。

宋軼對表演充滿熱情。（LiTV、宋軼工作室提供）

宋軼《贅婿》扮相極美。（LiTV、宋軼工作室提供）

(中時 )