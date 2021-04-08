獨／台鐵成派系鬥爭犧牲品? 謝龍介轟:為利益「把人民當芻狗」

台鐵太魯閣出軌事故死傷慘重，事後台鐵內部問題也引發討論，除了為人詬病的標案、借牌文化等，也爆出普悠瑪事故後做的台鐵總體檢報告行政院始終未核定，也無成立推動小組，更有民進黨人士指出台鐵局長懸缺三個月與蘇貞昌緊握人事權有關。國民黨副秘書長謝龍介接受《中時新聞網》訪問時怒轟：「把派系利益看的比人命重要，真的是把我們人民當芻狗！」

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外。(資料照)

國民黨團指出，自民國107年新馬普悠瑪事故後，行政院成立台鐵總體檢小組， 蘇貞昌竟僅聽取一次口頭報告後即無下文，漠視台鐵改革問題，甚至至今仍未核定，謝龍介直批：「就是太過陷入派系鬥爭，所以才會報告都出來了院長卻不予核定，許多提升安全的工程遲遲無法發包，悲劇就會不斷發生」

行政院成立台鐵總體檢小組， 蘇貞昌竟僅聽取一次口頭報告後即無下文。（資料照，王志偉攝）

謝還提到，蘇院長平時喜愛展現霸氣與魄力，治安不好直接換局長，桃機董事長做不好也馬上換，但是台鐵局長這麼重要的位置交通部長上呈後蘇卻不予同意。由於蘇貞昌讓局長懸缺三個月，等到出事後才說是為了要找更好的人，謝龍介搖頭直嘆根本說不過去，看在眼裡想在心裡真的令人難過，為了政治派系的政治利益，犧牲了國家體制和我們人民的生命安全。

總統蔡英文昨(7日)在民進黨中常會前針對台鐵改革提出三大方向，並表示，改革台鐵勢在必行，政府責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心。不過卻有不少人質疑蔡的說詞和三年前普悠瑪出軌事件後根本毫無差別。謝龍介也心痛回應：「死者的家屬講了一句話我們真的不願意轉述，蔡總統你每次都這樣講，但你都沒有做啊！」他表示，人民唯有四年一次的選票可以做選擇，真的應該思考是否要做出改變了。

(攝影、剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)