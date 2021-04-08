台鐵太魯閣號發生重大出軌意外，釀成50死、210傷慘劇。交通部長林佳龍政治責任首當其衝，網路負面聲量飆漲至過去1年內新高。根據TPOC台灣議題研究中心分析輿情資料庫指出，林佳龍負聲量已延燒至總統蔡英文，或許是事後62小時，林佳龍在臉書請辭的主因之一。

TPOC台灣議題研究中心指出，太魯閣號出軌意外使林佳龍的負聲量相差逾70倍，最高達6633則，飆漲至過去1年內新高。討論聚焦於林佳龍因「督導不周」，須負起「辭職下台」的政治責任。太魯閣號事故剛發生時，林佳龍宣稱不會、也不能在此時一走了之，卻在事發後2天宣布請辭。透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，發現林佳龍辭職與總統蔡英文的負聲量相關性高達0.96，顯示負面言論已延燒至蔡英文，怪不得林佳龍去職的消息來得又急又快。

TPOC台灣議題研究中心分析，林佳龍過去1年的爭議事件，陸續有華航改名、北車禁坐、小黃6萬補助，以及端午連假「聰明用路人」失言等事件，都造成不小的負聲量，而太魯閣號可說是林佳龍上任交通部長以來最大的危機。

透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，將林佳龍負聲量分別與蔡英文、行政院長蘇貞昌來作相關性分析，發現蔡英文高達0.96，相關性前所未見；蘇貞昌卻僅有0.78，和過去相比並非最高。

TPOC台灣議題研究中心認為，林佳龍請辭是個人意願，還是被逼下台？其中是否潛藏蔡蘇些許端倪？2020年大選後，蘇貞昌內閣改組，正國會的林佳龍卻留任交通部長，外界則多揣測是蔡英文「力保」愛將的結果。

(中時新聞網)