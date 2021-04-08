永康國中「遇見夏卡爾」特展。（永康國中提供／曹婷婷台南傳真）

永康國中「遇見夏卡爾」特展。（永康國中提供／曹婷婷台南傳真）

藝術美感在永康國中蔓延！永康國中今日舉辦「在永中遇見夏卡爾」巡迴展，以超現實主義大師「夏卡爾」作品，營造美感教育環境，並結合跨領域課程教學活動與畫作導覽，引導學生進入夏卡爾愛與美的夢幻世界，2周展期在展覽室展出35幅夏卡爾經典畫作，美術班學子也在校園內以大型牆面彩繪及馬賽克拼貼完美重現夏卡爾畫作，加上一連串體驗，期激發學生美的感受力，深化美感教育及扎根。

永中今年申請廣達基金會游於藝計畫，以「夏卡爾」愛與鄉愁的創作元素為主軸，打破學習領域藩籬，共同規畫一系列主題融入課程，在學期間由各領域教師依據本次主題規畫不同面向如國文為愛寫詩創作、全校美術課的夏卡爾課程、表演藝術課程的《躺著拍》、社會領域的移民時空背景等。

有學生在資訊與生活科技課程蝶谷巴特與雷雕夏卡爾作品拼圖，還有環保袋的夏卡爾作品絹印體驗以及夏卡爾明信片郵寄等。另外，為了讓學生體驗夏卡爾移民生活感受，學校利用假日舉辦移工文化體驗踏查，帶領學生至台南移工聚集地-台南火車站周邊，以holiyo密室逃脫遊戲平台闖關，了解台灣移工生活文化，開拓學生視野，培養自主學習、思考判斷與解決問題能力。

台南市長黃偉哲以具體行動實踐「文化均富」與「藝術扎根」理念，並在教育局長鄭新輝大力推動下，成功爭取廣達文教基金會計畫資源，運用台南各校藝術推動基礎，展現對藝術教育的重視。

(中時 )