台鐵太魯閣號408車次，2日撞上邊坡滑落工程車，釀成50死、211人輕重傷，成為台鐵半世紀以來最慘事故。司機員袁淳修及助理司機員江沛峰也雙雙殉職，事發至今正好是頭七，為了致敬因事故殉職的司機，全台火車在9點28分，同時鳴笛5秒作為哀悼儀式，盼完成任務的同事們一路好走，而經過事故地點的列車更會鳴笛30秒，哀悼所有罹難者，場面令人鼻酸。

再見了!到不了站的408 台鐵鳴笛淚別盼一路好走

根據運安會主委楊宏智表示，司機員袁淳修在最後4秒仍拼命剎車跟鳴笛，車上的乘客也都聽到不只一次的鳴笛聲，袁淳修犧牲生命想阻止憾事發生，用盡全力保護所有的乘客直到最後一刻，除了同事們對他的離開感到不捨，網友們也對司機員至上最高敬意，紛紛表示:英雄您辛苦了，任務已經完成，請您一路好走!

全台火車鳴笛悼念英勇司機員。(圖/報系資料照)

意外發生後，各界的愛心也紛紛湧入，除了捐款外，花蓮的外送員們，更是自發的採買物資，把大量的食物、礦泉水、飲料及其他相關民生用品迅速送往事故現場，替搜救人員加油打氣，這暖心的行為也讓網友們直呼:這是台灣最美的風景，有你們真好。今天(8日)已經是事發第七天，除了究責造成意外的原因外，台鐵的改革，也刻不容緩，藉由鳴笛，期盼所有人民，能夠早日撫平傷痛，也希望能喚起政府更加重視鐵道安全，真正能讓民眾能有安全回家的路。

(中時新聞網)