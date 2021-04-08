我國繼第1批11.7萬劑AZ疫苗抵台後，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，日前也跟著接種疫苗，盼增加民眾施打意願。而國內兩家疫苗廠高端、聯亞目前都已進入二期臨床試驗，最快7月就能供國人施打。對於台灣民眾接種疫苗意願如何，據TVBS最新公布民調顯示，若開放全民接種，民眾施打意願由先前48%下滑至41%，低於不願接種45%。進一步詢問疫苗廠牌施打意願，以台灣國產台高端、國光、美國輝瑞疫苗均高達4成以上。

為開發新冠疫苗，國內兩家疫苗廠高端、聯亞目前都已進入二期臨床試驗，力拚6月中向食藥署申請緊急使用授權，最快7月就能供國人施打。

疫苗示意圖。(圖/本報資料照)

據《TVBS民調中心》7日公布疫苗最新民調結果顯示，若未來開放全民施打新冠肺炎疫苗，有41%民眾表示有意願去接種疫苗，但有45%不會施打，另外14%沒表示意見，與先前3月中同為TVBS民調所作結果相較，民眾施打意願下滑7個百分點，不願接種意願上升6個百分點。顯示民眾施打意願下降，可能與AZ疫苗國外接種傳出副作用有關。

值得注意的是，民調也調查，「若能選擇接種疫苗種類，民眾對台灣國光、高端、美國輝瑞、嬌生、莫德納、英國AZ及陸製疫苗等疫苗的施打意願」。結果發現「有48%會選擇國產高端疫苗、36%不會」、「有43%會選擇國光疫苗、40%不會」、「有46%會選擇美國輝瑞疫苗、36%不會」，施打意願均在四成以上。

另外，「有38%會選擇美國嬌生疫苗、43%不會」、「有36%會選擇美國莫德納疫苗、41%不會」。而我國目前已陸續施打的英國牛津AZ疫苗，僅有29%民眾會接種，不會的有52%。而大陸製疫苗有10%民眾會施打，81%選擇不施打。

此次民調係《TVBS民調中心》在3月30日至4月6日所做調查，抽樣方法採用市內電話號碼後四碼、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問。最後成功訪問有效樣本1005位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

(中時新聞網)