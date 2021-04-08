晶片供需失衡成全世界矚目的大問題，美國不僅投巨資扶植本土半導體產業，也計畫4月12日於白宮舉行晶片會議，共商晶片短缺影響以及往後的發展，而在公開的受邀名單中，三星電子作為唯一非美國企業的公司，韓媒擔憂，三星電子將面臨兩難、選邊站的窘境。

綜合韓媒報導，三星電子受邀美國白宮4月12日舉行的晶片會議，主要針對半導體和車用晶片短缺問題做商討，而韓媒預測，三星電子可能將在會上被要求，優先向美國公司提供晶片或是在美國擴產。

而針對公開受邀名單中並沒有台積電的身影出現，韓媒認為有兩種可能，其一為真的沒被白宮邀請，其二為的確有再邀約名單中，但白宮並不打算公開。

根據消息人士指出，由於「韓美聯盟」的重要性，以及拜登欲在半導體領域推動「抗中」，作為全球最大的記憶體晶片製造商和第二大代工廠的三星電子，受白宮邀請勢必無法避免，「只不過美中市場都對三星非常重要，這讓三星對出現在公開邀請名單上感到不安」。

據韓媒報導指出，三星電子在美國德州奧斯汀市設有代工廠，此外，還計畫投入170億美元於美國興建一座代工廠，但位置尚未確定；另一方面，三星在大陸西安同樣也有設廠，大陸政府也希望三星電子擴產，而在3日雙方外長會談之中，大陸也在會議中與其協商在半導體和5G領域的加強合作。

有韓媒擔憂，三星電子和韓國SK海力士就曾因美中貿易戰不得不對華為的制裁做出行動，而如今三星電子又被迫需要「選邊站」。

值得一提的是，僅從今年1月至3月，第一季的半導體出口來看，對大陸出口占比達到38.5%，而美國僅7.1%。

(中時新聞網)