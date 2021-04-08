證交所表示，第一化成-KY（2250）申報首次辦理股票公開發行暨初次上市前公開銷售之現金增資發行新股案，8日自行補正，自動申報生效日延後12個營業日。

證交所指出，第一化成-KY申報首次辦理股票公開發行暨初次上市前公開銷售之現金增資發行新股案，因申報書件應記載事項不充分，業於4月8日自行補正，且副本抄送相關單位，依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第5條第3項規定，自完成補正日重新起算，如無重大異常，屆滿12個營業日生效。

(工商 )