工作天數回升、出貨放大，永光（1711）、三福化（4755）、德淵（4720）3月營收齊步攀揚。德淵3月營收3.26億元，月增89.53％，年成長24.57％，表現勝出；三福化3月營收3.45億元，月增15.77％，年增2.67％；至於永光3月營收營收8.51億元，月增40.42％。

德淵表示，因應環保熱熔膠及各種綠色特用化學品需求增溫，繼2020年在桃園廠導入最高速自動化熱熔膠量產設備後，也在大中華區工廠擴張熱熔膠及感壓熱熔膠產能，以及部份海外工廠新增的產線，以掌握全球環保健康趨勢應用商機。

在LCD面板產業自動化用膠材方面，UV膠等特化品正持續推展市占，預計第二季取得IATF 16949國際汽車品質管理系統認證，正式進入車載LCD及相關汽車週邊產業。另與面板客戶持續配合研發Mini-LED和Micro-LED等下一世代面板特用UV膠等特用化學品。

三福化去年底起基礎化學品外銷持續成長與精密化學品出貨也大幅增加。今年基礎化學品出口暢旺，第一季營收9.69億元、年增7.71％。

三福化越南海防之材料新廠已完工，現正展開認證，預計下半年開始貢獻營收，氣體廠估第二季可落成，最快第四季可貢獻營收。

此外，永光3月特用化學品年增35％，色料、電子化學品年減9％、8％，碳粉年減19％，醫藥化學品年減33％。伴隨出貨動能逐步復甦，第一季營收持穩墊高達22.81億元；其中，特用化學品年成長20％，表現最佳，其次為電子化學品年成長16％，醫藥化學品也有10％成長。

(工商 )