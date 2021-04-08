碧潭隧道內小貨車翻覆起火。（翻攝畫面）

今（8）日下午5時50分許，國道3號南下29K新店隧道內小貨車翻車起火，車上駕駛及乘客及時逃出，僅受輕微擦傷，已送往新店耕莘醫院，過往車輛見狀下車協助用滅火器幫忙滅火，但火勢有猛又急，無法自行撲滅，至消防人員趕抵現場後，才順利將火勢撲滅。

由於正值下班尖峰時間，造成該路段車流嚴重回堵約6公里，狀況於7時9分排除，開放中外側車道通行，車流已逐漸抒解。

警方表示，駕駛52歲葉姓男子頭部擦傷，酒測值為0，副駕駛陳男左手、左腳擦傷，駕駛稱疑似車身不穩，導致翻覆，事故原因目前已在調查。

(中時 )