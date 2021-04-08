德州儀器（TI）（納斯達克股票代碼：TXN）8日推出同步DC／DC降壓控制器全新系列，讓工程師能縮小電源供應器解決方案的尺寸，同時降低其電磁干擾（EMI）。配備整合式主動EMI濾波器（AEF）與雙隨機展頻（DRSS）技術的LM25149-Q1和LM25149。

德州儀器表示，新產品讓工程師能將外部EMI濾波器的面積減半、將多個頻帶中的電源設計傳導式EMI降低至55 dBμV，一併實現縮小濾波器尺寸與低EMI的目標。

減少電源供應器的EMI是一項日趨困難的設計挑戰，尤其隨著先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資訊娛樂系統與叢集、建築自動化及航太與國防設計中的電子元件與日俱增，更顯艱難。

為了確保設計符合傳導式EMI規格，以往會加大外部被動EMI濾波器的尺寸，導致電源供應器解決方案的整體尺寸也跟著加大。透過整合AEF，LM25149-Q1和LM25149降壓控制器讓工程師在提升設計的功率密度之際，也能符合EMI標準。

就低EMI設計而言，最嚴格的業界規定為國際無線電干擾特別委員會（CISPR）25的等級5汽車EMI規格。LM25149-Q1和LM25149降壓控制器可緩解多個頻帶中的傳導式EMI，以協助工程師符合前述規定。

整合式AEF可協助偵測並減少150 kHz至10 MHz之低頻帶中的傳導式EMI，相較於未啟用AEF的設計，在400 kHz的切換頻率下，工程師可利用整合式AEF將EMI減弱達50 dBμV之多，而若與採用典型被動濾波器的設計相比，則可減弱達20 dBμV之多。

(工商 )