IBM公布「AI領域女性領袖（Women Leaders in AI）」名單，共選出來自18個國家／地區的40位傑出女性領袖，以彰顯他們利用IBM Watson推動行業轉型、發展與創新方面所取得的卓越成就。其中，來自台灣的Agrolly Web開發者負責人兼聯合創辦人蔡德怡，也入選為其一，成為台灣之光。

IBM「AI領域女性領袖」今年獲獎者包括來自高樂氏（The Clorox Company）、美國存管信託與結算（The Depository Trust and Clearing Corporation）、安永（EY）、福特汽車（Ford Motor Company）等組織的女性領袖。

來自台灣的蔡德怡，與Manoela Morais（巴西）、Chimka Munkhbayar（蒙古）、Ajinkya Datalkar（印度）組成的四人團隊，在2020年「Call for Code Challenge 全球開發者大賽」中，開發了名為「Agrolly」的解決方案，利用IBM Watson Studio幫助農民規劃作物生產，並將極端氣候造成的風險降至最低，讓她們在大賽奪得冠軍。

IBM自2018年起攜手Call for Code組織、聯合國與Linux教育基金會，舉行「Call for Code Challenge 全球開發者大賽」，號召全球開發者利用IBM提供的免費資源與開放數據，聯合組隊，提交針對因應氣候變遷、水資源和打擊飢荒的解決方案。

Agrolly團隊自去年10月獲勝以來，持續接受IBM志願服務隊的指導，制定部署計畫，並獲得技術專家和合作夥伴的支持，將解決方案擴展到新市場，並為蒙古、印度和巴西的500多名農民提供使用教學。由於台灣農業技術相對先進，加上橫跨的經緯度小、氣候變化差異不大，因此Agrolly還未在台提供服務，「但台灣有能力幫助他國農業，會將台灣農業經驗拓展到國際。」蔡德怡表示。

從財金、教育領域出身的蔡德怡雖非具資訊工程背景，但在Agrolly團隊中卻是負責開發（developing）。她每天平均花12小時寫程式，「只要有足夠的投入，甚至可以超越四年讀資訊工程的大學生」，其中的技巧，在於抓住學習的規律後就會越學越快，花兩年時間、比別人用功三倍，就能抵別人花6年的時間。她也分享：「邊做邊想，做了才有發現做錯的機會。」

台灣IBM總經理高璐華表示，IBM投入資源鼓勵女性發展AI專長，「IBM AI領域女性領袖」獲獎者展示如何利用自然語言處理、自動化和AI等方面的技術進步，幫助企業預測結果。氣候變化與疫情是大家面臨最緊迫的問題之一，必須運用集體創造力和先進技術來因應持續的變化。IBM與獲勝團隊將攜手在最需要的社區中孕育和部署他們的解決方案，IBM同時也鼓勵世界各地的開發人員和創新者抓住機會，藉由Call for Code全球開發者大賽提出解決方案，在面對挑戰來臨時，一起思考「我可以做什麼」，以實踐科技向善精神。

IBM今年首次推出「Call for Code P-TECH Challenge」，現已陸續於兩岸三地啟動，參賽者可以跨校組隊。P-TECH學生將以「氣候變遷」或「新冠肺炎」作為挑戰主軸，運用IBM提供的開放數據與模組寫程式，於6月底前舉行的48小時線上駭客松提交最終解決方案。全球優勝團隊除了豐厚獎品外，將擁有額外4周時間發展專案並參與項目開發。

(工商 )