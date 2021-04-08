受惠終端市場需求穩定，光寶科技（2301）旗下光電、雲端及物聯網，與資訊及消費性電子等三大部門事業同步回溫，今年前三個月維穩雙位數年增步伐，3月合併營收月增27％、年增15％，達132.38億元，累計單季合併營收來到377.18億元，較去年同期成長26％。

其中，光電部門受惠於 LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增加，3月營收較去年同期成長逾兩成、在整體營收比重約達22％。

雲端及物聯網部門營收3月營收則占約26％，來自雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品與伺服器機殼等出貨持續成長， 其營收亦較2月增長逾兩成。

至於3月營收占比達53％的資訊及消費性電子部門，受惠筆電、遊戲機等產品電源需求成長，鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市占率亦持續提升，加上雷射多功能事務機種出貨順暢等加乘下，單月營收較2月增長逾三成。

(工商 )