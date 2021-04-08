Sandy（中）大秀好身材。（蕾黛絲提供）

Sandy吳姍儒4月接下內衣品牌蕾黛絲代言，8日出席記者會，她大方展現32C美乳，穿著內衣外面搭輕薄罩衫，整個人火辣又優雅相當吸睛。Sandy坦言自己挑戰出道最大尺寸，「爸爸跟男友都沒看過，連我自己都是今天第一次看到」，她幽默表示：「內衣這個產業跟媒體有點像，都喜歡小事化大、無中生有，雖然這次打扮內衣有幫忙，但我本身也很爭氣。」據悉接下此代言200萬順利入袋。

Sandy大妹、吳宗憲二女兒Vivian近日喜帖已確定，Sandy笑稱妹妹天蠍座很神秘，除了喜帖，她不知道任何進度，「我家已經有三個藝人，加上男生家裡也有大人物，他們希望低調一點，我們都尊重」，連婚禮日期都保密到家，她連工作人員都不敢告訴。被妹妹領先進度，何時追上？她表示：「爸爸都亂放話，說什麼8年之後，現在不急啊，如果結婚一定告訴大家。」過去曾傳她與Lulu黃路梓茵有瑜亮情結，問及代言品牌誰賣得好，她高EQ回應：「希望我們都很好，可以互相買呀。」

Sandy代言人當得稱職，不只要送大妹Vivian內衣當結婚戰袍，還要送給大妹的準婆婆，「打電話問阿姨，妳的尺寸是多少？這樣會不會有點沒禮貌？」被問及太魯閣號出軌憾事，她說：「大家都很傷心，我一直在忙工作，但看到新聞還是會關心，我有注意大體修復老師需要彩妝用品，希望大家一起幫助他們，對於較爭議或理念不合的地方，希望早日落幕，這是很嚴重又傷心的事，希望大家都好。」

(中時 )