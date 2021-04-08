基隆市消防局出動特搜隊人員16名、義消特搜人員5名，至花蓮協助搶救。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

局長陳龍輝代表市長林右昌頒贈慰勞品及平安符福袋，消防促進會也到場慰勞救災人員。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

台鐵太魯閣號出軌意外，基隆市消防局出動特搜隊人員16名、義消特搜人員5名，至花蓮協助搶救，局長陳龍輝擔心人員出現創傷後壓力症候群，聘請專業心理師，進行諮商。

消防局長陳龍輝表示，這場災害不僅造成車上的乘客傷亡慘重，也深深傷了全國人民的心，隨著列車全數拉出、遺體陸續尋獲，但罹難家屬的傷、受傷人員的傷需要時間修復，擔心搜救人員出現創傷後壓力症候群，壓力難以釋放，聘請專業心理師，針對救災人員進行協談、諮商。

救災人員指出，這次在現場主要搶救在第7、8節車廂民眾，現場是一片漆黑，車體都扭曲變形了，只能利用狹窄的空間，搜尋生還者，並於車廂內外找殘肢，雖然曾參加過基隆河復興航空空難、台南地震、花蓮地震、F-16軍機墜毀、普悠瑪翻車、黑鷹直升機墜毀等重大事故災害搶救，但面對這次高速撞擊的災害，仍有別以往經驗。

消防局進一步說明，各界的慰勞與關心，消防弟兄都有感受到，很感謝大家的支持與關懷，才能讓他們面對各種天災人禍的救援時，能勇往直前，保障人民生命財產安全。局長陳龍輝也代表市長林右昌頒贈慰勞品及本市慶安宮基隆媽平安符福袋，消防促進會也到場慰勞救災人員。

(中時 )