在8日北京大學主辦的「新冠疫苗與疫苗產業國際化」研討會上，中國疫苗行業協會會長封多佳表示，明年大陸新冠疫苗年產能將達到約50億劑，而在今年底前近7成民眾有望陸續進行接種。

《北京日報》報導，封多佳在會上表示，截至目前，大陸國產新冠疫苗在國內的使用量超過了1億3千萬劑，而出口數量也超過了1億劑，涉及百餘個國家。他表示，這是新中國成立以來首次如此大規模的對外提供疫苗援助，也是落實疫苗作為全球公共產品承諾的重要行為。

封多佳進一步指出，目前大陸國內包括疫苗科研、生產、冷鏈供應，以及相關設備、材料、裝備、工程、資訊化服務等疫苗行業相關企業在內，已形成了一個完整產業鏈，而這條產業鏈伴隨著中國疫苗加速出海，也都在同步加快產能與品質的升級。

與會專家也表示，目前科興的疫苗年產能已達20億劑，大陸國內還有不少疫苗企業也在朝著年產能10億乃至20億劑規模邁進，中國疫苗產品和產業出海已站在更新的高度上，達到了更高的標準。

(旺報 )