（住商機構董事長陳錫琮。圖／郭及天）

兩岸對房市均祭出調控房市政策，房仲業加速布局因應，住商機構董事長陳錫琮8日指出，去年台灣住商店數突破600店，中國住商今年突破1,500店大關，躋身中國大陸市場七大房仲加盟品牌之列，亦為最大台商房仲品牌，兩岸合計店數亦創下2,000店里程碑。

住商機構在2003年進入中國大陸市場，去年更透過大陸市場最大房產通路平台貝殼網擴展加盟，在廣州、寧波、武漢、南通、上海等城市已有超過百店規模。

陳錫琮表示，兩岸關係緊張，加上打房政策壓力不小，經營難度較過去為高，中國住商近年能快速成長的主因除了紮根已久、將發展較成熟的台灣know-how移轉到大陸外，透過貝殼網代理品牌授權也發揮極大效益。

同時透過分進合擊，以「供貨型總部思維」，協助店間物件與資源交渙流通。台灣住商不動產今年突破600店大關，穩居國內房仲單一品牌市占率最高，發展六年的第二品牌大家房屋也達到152店。去年住商加盟店業績提升39％、產生11個業績破億團隊；大家房屋加盟店業績提升67％。

陳錫琮表示，國內房仲市場店數規模難以大幅成，房仲品牌「大者恆大」趨勢日益明顯，未來展店以提升品牌間綜效為主要考量，今年台灣住商、大家房屋將以各再展百店為目標。目前住商市占率已達一成，成長曲線會趨緩，不過大家房屋仍在快速成長的階段，未來在桃竹、台中、南高都是展店主力區域。

陳錫琮表示，兩岸打房政策來看，共同點是維持在緊縮銀根與增加稅收兩大基礎上，不過，兩岸打房的價量表現來看，並未達到期待目標。政策過程中雖然難免產生價量修正，但低利環境與資金行情下，會出現先蹲後跳的狀態，優質產品仍舊可在政策後成為第一波回歸正常價格，甚至領漲的先鋒。

(工商 )