（東森購物業績蒸蒸日上，東森慈善基金會「愛的早餐」幫助原住民偏鄉部落學童已經15年，日昨再與政治大學宣布產學合作，由東森直消電商出資500萬，拍攝珍藏原民特色文化的影音紀錄。圖／東森提供）

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，3月份創下歷史佳績，單月合併草莓網營收達22億元，年增率達15％，獲利1.4億元，年增率達46％，第一季合併營收68.7億元，年增24％，刷新歷年同期新高紀錄，EPS 4元，年增67％，除延續去年以來的穩定成長趨勢外，整體表現也傲視電商同業。

東森購物規劃2023-2024年上市，去年EPS 14.11元，創歷史新高，今年EPS挑戰16元。公司2019年第二季開始，已逐季配息，2020年全年配發現金股利達12元，今年第一季業績獲利皆創新高，首季配息將優於去年同期。展望未來，東森購物董事長王令麟表示，將持續開發壯大自營商品及電子商務通路，今年也將視營運獲利成長表現，每季配息。

東森購物2021第一季就繳出亮眼的成績單，歸功於面對疫情時代，隨時迎合消費者的需求，隨時調整策略，從2020年起東森購物每個月推出不同行銷方案，以創新面對時代的改變，其次，大量引進日、韓產品，以滿足消費者無法出國購物的需求。

面對疫情對台灣經濟造成衝擊，東森購物更是率先加入農漁產銷售國家隊，擔任起台灣農特產品銷售平台的角色，《東森農場》節目推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，每檔銷售成績表現亮眼，努力大獲肯定。

東森購物獨步市場自2018年8月率先發行「東森幣」，截至目前已發放135億枚東森幣在台灣消費者手上，尤其VIP會員持有占比高達43％，今年農曆春節，東森購物推出「東森幣樂透」天天抽百萬活動，21天吸引超過9萬人參與投注，話題性十足，與去年12月東森幣汽車摸彩、1月份抽iphone活動各吸引2萬多人參與相比，人數成長4.5倍，「東森幣樂透」活動甚至引起其他電商業者仿效，顯示東森幣已逐漸成為東森購物鞏固VIP會員的核心工具。

自營商品項目持續擴展也是東森購物業績成長的最重要主因，王令麟表示，五年前開始布局自營商品，包括衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，目前自營商品業績已占營收的30％，目標2022年營收佔比要提升為50％。

展望未來，東森購物的新渠道「網連通」去年營收7.5億，年成長率達88％，今年1-3月累計營收3.1億，較去年同期成長更達149.6％，網連通對東森購物營收更是如虎添翼。

東森購物除了業績穩定成長，「快速物流」也將是今年營運重點之一，董事長王令麟表示，東森購物新建的「楊梅幼獅物流中心」預計今年8月揭幕啟用，基地面積約為9,314坪，鄰近國道一號、66快速道路及台一線省道，交通十分便捷，屆時將更有效提升全台物流配送的服務量能，提高會員服務滿意度。

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