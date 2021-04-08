海上巡香資料照片。 （高雄市政府提供／林宏聰高雄傳真）

4年1科的高雄市定民俗、全國唯一跨縣市媽祖海上巡香活動「林園鳳芸宮媽祖海巡」4月30日將由中芸港啟程，8日上午，高市副市長史哲率市府團隊一起前往林園鳳芸宮上香，祈求天上聖母神轎與眾神於海上巡香期間駐駕高雄港，並為台灣祈福。

史哲表示，去年開始，全球都面對疫情考驗、此刻台灣更面臨缺雨、缺水，媽祖是海港城鎮的重要信仰，感謝媽祖婆慈悲，應允接受市府的邀請，這百年香路從陸路改變成海巡後，媽祖將首次駐駕到高雄港，為眾生祈福。

主辦單位指出，30日的海上巡香將從中芸港出發，搭載媽祖神轎及LED燈的船隊將駐駕位於高雄港邊的高雄流行音樂中心戶外舞台，供民眾參拜，高市文化局、高雄市立歷史博物館也將規畫陣頭展演等活動，邀全台媽祖信眾來到高雄參加。

此外，市府安排5月1日上午6點搭台華輪追隨海巡媽祖與眾神祉的25艘船隊，前往安平會香，共同為台灣祈求平安，然而，配合防疫規範，僅開放700位名額；

「有海就有信仰、信仰就在港邊！」史哲說，高雄境內海岸線總長約63公里，由北至南更有永新、彌陀、蚵子寮、鳳鼻頭、港埔、中芸、汕尾等近10個漁港，這次高市府串連台華輪加入海上巡香行列，讓以往只能在岸邊祈願的香客能搭船輪參與海上遶境，讓海上巡香成為高雄海洋首都的特色海上節慶。

高市文化局表示，4年1科的林園鳳芸宮媽祖海上巡香於2013年登錄為高雄市民俗類無形文化資產，高史博2015年也出版研究成果《高雄林園鳳芸宮媽祖海巡》一書，為這項獨特的海上巡香留下珍貴文史紀錄。

(中時 )