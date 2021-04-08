大媽直接將裝滿購物袋的推車推走，讓原PO相當傻眼，不少網友更直說應該直接報警處理。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

「推車放成這樣，被誤推走的機會有多大？」一名男網友今(8日)在臉書上抱怨，日前他到好市多購物，自備購物帶放入推車，沒想到在服飾區停留個30秒，轉身一看他的推車竟不見了，事後發現被一名大媽推走，幸好最後順利找回，遭遇曝光後大多網友認為這行為太故意，「大媽假推錯車，真偷袋子」、「覺得可以直接報警！」

男網友今在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，表示2天前他和老婆到好市多購物自備購物袋，正當他和老婆打算在服飾區停留稍微逛一下，老婆隨口問了一句，「推車會不會被偷走？」他則笑回，「誰要偷這堆袋子！」

沒想到30秒不到，他轉頭一看推車竟然不見了！他嚇了一跳，著急的和太太在周圍尋找推車及購物袋的身影，隨後發現一名大媽正推著他們的推車，兩人趕緊追上前，表明這是自己的推車及購物袋，「當下叫住大媽，大媽說她推錯車了！」隨後轉身推了一台空的推車走人，讓原PO無言到不行，「我真的傻眼，大媽是空車，然後推錯我滿是購物袋的推車？」

貼文發出後不少人認為大媽的行為太刻意，應該是鎖定了原PO車上的購物袋，「是要偷走這些購物袋吧」、「大媽就是想要那些袋子」、「我覺得這些會“看上別人袋子”的消費者，根本都應該報警」、「裡面有私人東西還要推，這行為已經是偷了⋯是我就報警了！」、「搞不好那台空推車也不是她的」、「她想偷走你的購物袋是正解！」

但有人認為，大媽或許不是故意，「我也曾經推錯別人的車，別人也曾經推錯過我的車，我想正常人都不是故意的，我相信對方也是不小心的，如果要幹走你的袋子，那些袋子早就消失了，還給你抓到」、「我是覺得有時真的不是故意，有一次公司同事一堆人一起購物，也推錯過別人的車，還結帳帶回公司，大家以為是其他同事買的，搞半天根本推錯車了」。

(中時新聞網)