行政院院長蘇貞昌。（資料照片）

交通部長林佳龍。（資料照片）

對於台鐵太魯閣號事故，交通部長林佳龍雖請辭，但行政院卻尚未批准此項人事案。資深媒體人董智森披露綠營算計，如果林佳龍下台，蘇貞昌就會站在第一線面對媒體質疑要不要負政治責任。而如果蘇貞昌也辭職，鄭文燦未做滿桃園市長任期，就提前接行政院長，不對於但桃園市長選舉不利，也無法投入行政資源培養蘇巧慧選新北市長。董智森說，這叫「一桃（園）殺三士」。

董智森今（8）日在《觀點小董真心話》表示，台鐵太魯閣號事故是百分百的人為（疏失），但蘇貞昌最近很安靜，以前都站在前面講話，現在躲起來，是想用林佳龍當擋箭牌，就不會遇到有媒體問蘇是否負起政治責任的事情。

但蘇貞昌如果馬上辭職，董智森分析，總統府一定會順勢讓他下台，但蘇貞昌希望把行政院院長的位子做到明年底，好讓女兒蘇巧慧選新北市長，蘇也可以動用所有行政資源幫蘇巧慧。

如果蘇貞昌辭職，董智森說，當然是鄭文燦接行政院院長，但桃園市長任期就沒有做完，而且桃園市現在有藻礁公投，會被環保團體罵落跑市長，明年選舉桃園市長大概就要丟掉了。

董智森笑稱，因為國民黨明年可能拿下桃園市長，蘇貞昌就靠國民黨在保護。他分析，內閣交接的時間點在明年年底，鄭文燦任滿，蘇貞昌也可以幫女兒蘇巧慧選舉。選完以後，鄭文燦接行政院院長，掌握行政資源，可同時卡住賴清德選總統。這叫「一桃殺三士」。

另外，董智森也認為，民進黨充滿算計，例如太魯閣出軌禍首李義祥前科累累，為何還可以包工程？綠營網軍帶風向，都說是花蓮縣政府沒有跟工程會報告，把責任推給花蓮縣政府。

董智森諷刺，台灣不管發生甚麼事，都是國民黨的事，都跟民進黨無關。

(中時新聞網)