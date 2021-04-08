安定消防分隊製作「住警器陶瓷杯墊」發送給區內咖啡廳、餐飲店，希望推廣對象擴及來安定區消費的外地民眾。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

安定消防分隊製作「住警器陶瓷杯墊」發送給區內咖啡廳、餐飲店，希望推廣對象擴及來安定區消費的外地民眾。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

安定消防分隊製作「住警器陶瓷杯墊」發送給區內咖啡廳、餐飲店，希望推廣對象擴及來安定區消費的外地民眾。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

為推廣民眾住宅安裝住警器，台南市消防局第4救災救護大隊安定消防分隊發揮創意，自籌經費製作「住警器陶瓷杯墊」，發送給區內咖啡廳、餐飲店，希望推廣對象擴及來安定區消費的外地民眾，提升大家對住宅裝置住警器的意識及觀念。

台南市消防局表示，去年5月3日高雄市三民區高醫前院長賴文德住處火警，女兒、女婿護3幼子5口不治，其住家並未裝設住宅用火災警報器，因此起火初期疑無法立即應變。

附近民眾也指出，由於該地區曾傳出多起竊案，賴家基於安全考量自行裝設鐵窗，亦疑成為避難逃生不及的主因之一，而造成此憾事發生，但也突顯出於住宅裝置住警器是現階段刻不容緩的課題。

根據內政部消防署2009年至2018年建築物火災死亡數據統計，火災死亡人數計865人，其中獨立式住宅火災死亡人數占火災死亡人數近7成，又發生時段以凌晨0時至6時最多。

凌晨0時至6時是人們警覺性最低的狀態，往往來不及做初期滅火及避難逃生行為，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難察覺火災初期的煙、熱、燒焦味，等到驚醒時，往往已深陷火海，難以倖存。

據統計顯示，火災初期發現太慢以致應變失敗、逃生避難太晚等均為造成火災死亡主因之一，所以藉由安裝住警器可及早偵知火災及發出警報聲響，輔助民眾及早發現火災，及早採取逃生避難行動，以保護自身安全。

有鑑於民眾對於住警器使用率還是偏低，且對其認知及功能不甚了解，安定消防分隊不再僅是以住警器宣導看版進行宣導，特製作住警器杯墊送給在地餐飲店使用，希望消費者看到住警器杯墊，能了解安裝住警器的重要性，達到推廣安裝住警器的目的。

(中時 )