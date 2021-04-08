主計總處今公布最新3月消費者物價指數(CPI)年增1.26％，1至3月的物價平均漲幅為0.82％；值得注意的是，缺水可能對農作物灌溉造成影響，在心理因素影響下，「米價」已蠢蠢欲動，3月米價的年增率達4.77％，創61個月、5年多以來的最大增幅。

「米」是行政院穩定物價小組關注17項民生物資中的其中一項，由於國人飲食習慣改變，且選擇愈來愈多，米的權數為0.35，比麵包0.49還要低，但仍是不可或缺的主食來源；根據主計總處統計資料顯示，108年與109年米價都呈現下跌的趨勢，年增率分別減少0.77％、0.36％，但米價自今年1月以來就明顯上漲了，3月年增率達4.77％，增幅也是重要17項民生物資中最顯著的項目。

主計總處綜合統計處簡任視察曹志弘分析，主要是廠商促銷活動變少，與近期缺水、停止灌溉無關，目前政府庫存量還有80萬公噸，庫存至少有8個月供應量，強調國內無缺糧問題。

去年3月油價大跌，受到比較基期影響，主計總處表示，油料費上漲17.08％，機票價格也跟著上漲24.98％，創調查以來最大增幅，交通與通訊類漲幅為5.05％；不過，水果、通訊設備及燃氣價格下跌，抵銷部分漲幅。

若以3月CPI查價項目來看，秋刀魚、芋頭、機票、蒜頭以及柴油，依序為漲幅排名前五大的細項商品，秋刀魚漲幅近40％，柴油的漲幅有超過20％。

主計總處表示，3月物價上漲主因受去年同期基期低的影響，整體來看，國內物價仍平穩，目前沒有通膨疑慮。

(中時 )