器官受贈者許松發10多年前因肝硬化（圖右）前後接受2顆肝臟移植，目前在器官捐贈移植登錄中心擔任志工，用行動回饋社會。（張妍溱攝）

台中榮總8日舉行器官捐贈感恩追思音樂會，邁入第11年，院方希望器捐的生命故事，激發更多人簽認同卡；1位邱姓男捐贈者，去年過逝後捐出雙眼眼角膜，移植2位受贈者身上，其大女兒受到父親大愛的薰陶，跟進簽下器捐同意卡，延續父親奉獻社會的精神。

家住基隆的邱姓退休公務員，6年前罹患肺腺癌，到台中榮總就醫，去年6月病逝，捐出2枚眼角膜，遺愛人間，邱的大女兒表示，父親原本想捐大體，但因罹癌最後只能選擇器捐；她回憶，父親生前視力很好、眼角膜健康，因爸爸幫助到需要幫助的人，感到欣慰。

另1位器官受贈者62歲邱松發，10多年前因肝硬化，於18年前，陸續接受2顆肝臟移植，目前在器官捐贈移植登錄中心擔任志工，邱說，因為年輕時酗酒，半小時可喝2瓶半高粱，導致肝硬化，如今重拾健康，奉勸愛喝酒的人「賣擱拎啊！」。

台中榮總陳適安院長表示，器捐感恩追思活動不僅止於象徵意義，更是社會責任，器官捐贈的完成需要醫療團隊合作無間、與時間賽跑的努力工作。更不枉費任何1位器捐贈者的大愛，也會發揮所長提供每一位受贈者專業的醫療照顧，也讓器官捐贈的生命傳承。

台中榮總醫療團隊於院內研究大樓前的「植愛花園」，邀歷年來捐贈者家屬及受贈者參與，大家一起種下桂花樹，象徵醫療團隊灌溉捐受贈者生病、守護健康的仁心仁術，及捐、受贈者接棒讓生命延續、生生不息之意義。

(中時 )