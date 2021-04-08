銀行機構的行動數位服務，企業金融項目在亞太市場已發展如火如荼，花旗銀行就透露，亞太地區企金客戶在手機上使用網路銀行的數量，單是2020年就成長200％，基於資安要求，透過指紋辨識或是臉部辨識登入的使用方法，同步大幅成長250％，顯示企業界從疫情流行以來，學習到必須採用新的行動技術，以保持經營效率和競爭力。

此項稱為「CitiDirectBER數位解決方案」的企金數位服務，8日由花旗（台灣）銀行首度在台灣市場推出。花旗（台灣）財資暨貿易金融事業群負責人毛偉麟表示：「疫情發生以來，我們見到客戶對數位化的需求與日俱增，客戶使用數位平台及能力有顯著成長」，台灣企金客戶對於CitiDirectBER數位解決方案的使用也急遽增加。

上述數位解決方案，實務上是一個手機APP ，和一般個別消費者使用的APP，花旗（台灣）認為，除了是專為企業客戶提供的數位解決方案，客戶可以授權付款，查看餘額和現金部位，以及管理用戶；更重要的是它的資安等級，使用者登入時，同時可兼容現有動態密碼卡的認證機制、應用行動裝置的生物辨識功能，例如指紋辨識或人臉辨識等。

(工商 )